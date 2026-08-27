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Leichtathletik - Leichtathletik: Diamond League Zürich

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Leichtathletik: Diamond League Zürich
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Leichtathletik: Diamond League Zürich

Die Leichtathletik-Weltelite trifft sich beim traditionsreichen Diamond-League-Meeting „Weltklasse Zürich“ im Letzigrund. Frisch gebackene Europameister kämpfen um Siege, Rekorde und wichtige Punkte im Saisonendspurt.

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Leichtathletik: Diamond League Zürich

Die Leichtathletik-Weltelite trifft sich beim traditionsreichen Diamond-League-Meeting „Weltklasse Zürich“ im Letzigrund. Frisch gebackene Europameister kämpfen um Siege, Rekorde und wichtige Punkte im Saisonendspurt.

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