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Leichtathletik - Leichtathletik: Diamond League Zürich
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Leichtathletik: Diamond League Zürich
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Leichtathletik: Diamond League Zürich
Die Leichtathletik-Weltelite trifft sich beim traditionsreichen Diamond-League-Meeting „Weltklasse Zürich“ im Letzigrund. Frisch gebackene Europameister kämpfen um Siege, Rekorde und wichtige Punkte im Saisonendspurt.
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Leichtathletik: Diamond League Zürich
- Sport
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- herausfordernd
- 27.08.2026
- ZDF
Die Leichtathletik-Weltelite trifft sich beim traditionsreichen Diamond-League-Meeting „Weltklasse Zürich“ im Letzigrund. Frisch gebackene Europameister kämpfen um Siege, Rekorde und wichtige Punkte im Saisonendspurt.