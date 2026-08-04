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Schwimm-EM in Paris - Schwimm-EM aus Paris: Open Water 10 km Männer
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Schwimm-EM aus Paris: Open Water 10 km Männer
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Schwimm-EM aus Paris: Open Water 10 km Männer
Verfolgen Sie das 10-km-Open-Water-Rennen der Männer bei der Schwimm-EM in Paris live. Europas Freiwasserelite kämpft um den EM-Titel.
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Schwimm-EM aus Paris: Open Water 10 km Männer
- Sport
- Livestream
- unterhaltsam
- 04.08.2026
- ZDF
Verfolgen Sie das 10-km-Open-Water-Rennen der Männer bei der Schwimm-EM in Paris live. Europas Freiwasserelite kämpft um den EM-Titel.