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Schwimm-EM in Paris
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Schwimm-EM in Paris - Schwimm-EM: Open Water 10 km Frauen

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Schwimm-EM: Open Water 10 km Frauen
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Schwimm-EM: Open Water 10 km Frauen

Verfolgen Sie das 10-km-Open-Water-Rennen der Frauen bei der Schwimm-EM in Paris live. Europas Freiwasserelite kämpft um den EM-Titel.

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