Aktenzeichen XY... Ungelöst - Aktenzeichen XY... Ungelöst vom 18.11.2026
- True Crime
- Magazin
- informativ
- 18.11.2026
- ZDF
Mord auf dem Nachhauseweg, ein verschwundener Informant und weitere schwere Kriminalfälle: Rudi Cerne und die Kriminalpolizei hoffen auf entscheidende Hinweise aus der Bevölkerung.
Verfügbar bis
Eine Frau ist mit ihren beiden kleinen Söhnen allein zu Hause, als es an der Tür klingelt. Ein Kind öffnet arglos. Plötzlich stürmen vier fremde Männer herein.
Seit Jahrzehnten vermisst
Ein Mann hört den Polizeifunk ab und verkauft die Informationen an Journalisten. Der Job macht ihn reich – könnte ihn aber auch das Leben gekostet haben.
Heimweg in den Tod
Eine Frau macht sich zu Fuß auf den Weg von der Arbeit nach Hause – doch dort kommt sie nicht an. Kurz darauf wird ihre Leiche gefunden. Sie wurde Opfer eines furchtbaren Sexualmordes.
Rätselhafte Nacht
Nach der Rückkehr aus dem Urlaub macht sich eine Mutter einen gemütlichen Abend mit ihrem Sohn. Später geht sie schlafen. Am nächsten Morgen ist sie spurlos verschwunden.
Unvergessene Verbrechen - Der XY-Podcast
XY-Moderator Rudi Cerne und die Co-Hosts Conny Neumeyer bzw. Nicola Haenisch-Korus sprechen über gelöste Kriminalfälle und Cold Cases aus fast 60 Jahren Aktenzeichen XY. Mittwochs, 18 Uhr, alle 14 Tage - überall, wo es Podcasts gibt.