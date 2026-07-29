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Aktenzeichen XY... Ungelöst - Aktenzeichen XY... Ungelöst am 29.07.2026
Aktenzeichen XY... Ungelöst
Aktenzeichen XY... Ungelöst am 29.07.2026
Aktenzeichen XY... Ungelöst am 29.07.2026
- True Crime
- Magazin
- informativ
- 29.07.2026
- ZDF
In der aktuellen Ausgabe widmen sich Rudi Cerne und die Kripo mit einer neuen Kampagne vermissten Kindern. Sie hoffen auf Mithilfe im Fall einer verschwundenen Fünfjährigen.
Überfall auf Juwelier
Zwei Männer rauben ein Juweliergeschäft aus und entkommen unerkannt. Doch einer der Täter hat ein auffälliges Merkmal, das ihm jetzt zum Verhängnis werden könnte.
Im Bett überrascht
Ein Mann liegt morgens noch im Bett, als er Geräusche in der Wohnung hört. Plötzlich tauchen zwei maskierte Männer in der Tür auf – und der Albtraum beginnt.
Rätselhafter Mord
Eine Millionärswitwe wird ermordet. In ihren Notizbüchern hielt sie zu Lebzeiten jeden Besuch und jedes Gespräch fest – doch genau die sind verschwunden.
Spurlos verschwunden
Eine Familienfeier auf dem Land – plötzlich fehlt ein Kind. Eine fieberhafte Suche beginnt, die bis heute anhält.
XY-Preis 2026
Eine Frau beobachtet über Jahre das Verhalten ihres Nachbarn, der oft die Nähe von Kindern sucht. Sie ruft die Polizei – und stoppt das jahrelange Treiben eines Sexualstraftäters.
Zwei Männer rauben ein Juweliergeschäft aus und entkommen unerkannt. Doch einer der Täter hat ein auffälliges Merkmal, das ihm jetzt zum Verhängnis werden könnte.
Im Bett überrascht
Ein Mann liegt morgens noch im Bett, als er Geräusche in der Wohnung hört. Plötzlich tauchen zwei maskierte Männer in der Tür auf – und der Albtraum beginnt.
Rätselhafter Mord
Eine Millionärswitwe wird ermordet. In ihren Notizbüchern hielt sie zu Lebzeiten jeden Besuch und jedes Gespräch fest – doch genau die sind verschwunden.
Spurlos verschwunden
Eine Familienfeier auf dem Land – plötzlich fehlt ein Kind. Eine fieberhafte Suche beginnt, die bis heute anhält.
XY-Preis 2026
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XY-Moderator Rudi Cerne und die Co-Hosts Conny Neumeyer bzw. Nicola Haenisch-Korus sprechen über gelöste Kriminalfälle und Cold Cases aus fast 60 Jahren Aktenzeichen XY. Mittwochs, 18 Uhr, alle 14 Tage - überall, wo es Podcasts gibt.