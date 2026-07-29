Aktenzeichen XY... Ungelöst am 29.07.2026

Überfall auf Juwelier

Zwei Männer rauben ein Juweliergeschäft aus und entkommen unerkannt. Doch einer der Täter hat ein auffälliges Merkmal, das ihm jetzt zum Verhängnis werden könnte.



Im Bett überrascht

Ein Mann liegt morgens noch im Bett, als er Geräusche in der Wohnung hört. Plötzlich tauchen zwei maskierte Männer in der Tür auf – und der Albtraum beginnt.



Rätselhafter Mord

Eine Millionärswitwe wird ermordet. In ihren Notizbüchern hielt sie zu Lebzeiten jeden Besuch und jedes Gespräch fest – doch genau die sind verschwunden.



Spurlos verschwunden

Eine Familienfeier auf dem Land – plötzlich fehlt ein Kind. Eine fieberhafte Suche beginnt, die bis heute anhält.



XY-Preis 2026

Eine Frau beobachtet über Jahre das Verhalten ihres Nachbarn, der oft die Nähe von Kindern sucht. Sie ruft die Polizei – und stoppt das jahrelange Treiben eines Sexualstraftäters.