Aktenzeichen XY... Ungelöst am 03.06.2026

Geschwister-Mord

Zwei tote Babys in zwei unterschiedlichen Städten. Nach mehr als 20 Jahren stellt sich heraus: Die beiden Kinder waren Geschwister.



Überfall auf offener Straße

Am späten Abend kommt einer Frau ein unbekannter Mann entgegen. Sie will ausweichen, doch er versperrt ihr den Weg. Plötzlich schlägt er mit der Faust zu.



Fall für die Mordkommission

Zwei Gäste geraten in einer Kneipe aneinander und werden des Lokals verwiesen. Kurz darauf liegt einer von ihnen mit schwersten Kopfverletzungen auf der Straße.



Tatort Rastplatz

Jeden Tag legen Lkw-Fahrer in Deutschland über 100 Millionen Kilometer zurück. Dabei schlafen sie oft auf Rastplätzen. Das nutzen unbekannte Täter aus – auf erschreckende Weise.



Nächtlicher Besuch

Eine Frau schläft nachts in ihrem Bett und wird plötzlich mit Schmerzen wach. Ein Mann ist über ihr und schlägt auf sie ein. Wer ist der Fremde und was will er?



XY-Preis 2026

Ein 25-Jähriger verhindert, dass das Opfer einer Schlägerei im Gleisbett landet. Als es kurz darauf wieder zur Eskalation kommt, beweist er ein zweites Mal vorbildliche Zivilcourage.