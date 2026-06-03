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Aktenzeichen XY... Ungelöst - Aktenzeichen XY... Ungelöst am 03.06.2026
Aktenzeichen XY... Ungelöst
Aktenzeichen XY... Ungelöst am 03.06.2026
Aktenzeichen XY... Ungelöst am 03.06.2026
- True Crime
- Magazin
- informativ
- 03.06.2026
- ZDF
In dieser Ausgabe geht es unter anderem um den Raubüberfall auf einen Lkw-Fahrer mit Narkosegas. Rudi Cerne und die Kripo hoffen auf Hinweise der Zuschauerinnen und Zuschauer.
Geschwister-Mord
Zwei tote Babys in zwei unterschiedlichen Städten. Nach mehr als 20 Jahren stellt sich heraus: Die beiden Kinder waren Geschwister.
Überfall auf offener Straße
Am späten Abend kommt einer Frau ein unbekannter Mann entgegen. Sie will ausweichen, doch er versperrt ihr den Weg. Plötzlich schlägt er mit der Faust zu.
Fall für die Mordkommission
Zwei Gäste geraten in einer Kneipe aneinander und werden des Lokals verwiesen. Kurz darauf liegt einer von ihnen mit schwersten Kopfverletzungen auf der Straße.
Tatort Rastplatz
Jeden Tag legen Lkw-Fahrer in Deutschland über 100 Millionen Kilometer zurück. Dabei schlafen sie oft auf Rastplätzen. Das nutzen unbekannte Täter aus – auf erschreckende Weise.
Nächtlicher Besuch
Eine Frau schläft nachts in ihrem Bett und wird plötzlich mit Schmerzen wach. Ein Mann ist über ihr und schlägt auf sie ein. Wer ist der Fremde und was will er?
XY-Preis 2026
Ein 25-Jähriger verhindert, dass das Opfer einer Schlägerei im Gleisbett landet. Als es kurz darauf wieder zur Eskalation kommt, beweist er ein zweites Mal vorbildliche Zivilcourage.
Zwei tote Babys in zwei unterschiedlichen Städten. Nach mehr als 20 Jahren stellt sich heraus: Die beiden Kinder waren Geschwister.
Überfall auf offener Straße
Am späten Abend kommt einer Frau ein unbekannter Mann entgegen. Sie will ausweichen, doch er versperrt ihr den Weg. Plötzlich schlägt er mit der Faust zu.
Fall für die Mordkommission
Zwei Gäste geraten in einer Kneipe aneinander und werden des Lokals verwiesen. Kurz darauf liegt einer von ihnen mit schwersten Kopfverletzungen auf der Straße.
Tatort Rastplatz
Jeden Tag legen Lkw-Fahrer in Deutschland über 100 Millionen Kilometer zurück. Dabei schlafen sie oft auf Rastplätzen. Das nutzen unbekannte Täter aus – auf erschreckende Weise.
Nächtlicher Besuch
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XY-Moderator Rudi Cerne und die Co-Hosts Conny Neumeyer bzw. Nicola Haenisch-Korus sprechen über gelöste Kriminalfälle und Cold Cases aus fast 60 Jahren Aktenzeichen XY. Mittwochs, 18 Uhr, alle 14 Tage - überall, wo es Podcasts gibt.