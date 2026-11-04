Aktenzeichen XY... Ungelöst - Aktenzeichen XY... Ungelöst vom 04.11.2026
- True Crime
- Magazin
- informativ
- 04.11.2026
- ZDF
Im Mittelpunkt der aktuellen Ausgabe stehen die XY-Preisträgerinnen und -Preisträger 2026. Zudem bitten Rudi Cerne und die Kripo wieder um Hinweise zu ungeklärten Kriminalfällen.
Verfügbar bis
Ein Fremder steht vor dem Wohnhaus einer Seniorin und klingelt. Was danach geschieht, wird die ältere Dame nie wieder vergessen.
Spurlos verschwunden
Eine Studentin kommt von einem Kneipenbesuch nicht nach Hause. Die Familie verständigt die Polizei. Doch die jahrelangen Ermittlungen laufen ins Leere.
Täter mit Insiderwissen
Eine Werttransportfirma wird zum Ziel von Räubern. Binnen Minuten machen sie reiche Beute. Die Männer kennen offenbar die Schwachstellen des Sicherheitssystems – aber woher?
XY-Preis 2026
Die diesjährigen XY-Preisträgerinnen und Preisträger haben außergewöhnliche Zivilcourage bewiesen. Im Studio berichten sie von den entscheidenden Momenten und ihrem mutigen Handeln.
"Aktenzeichen XY... Ungelöst" kann nach der Ausstrahlung im ZDF gestreamt werden.
Unvergessene Verbrechen - Der XY-Podcast
XY-Moderator Rudi Cerne und die Co-Hosts Conny Neumeyer bzw. Nicola Haenisch-Korus sprechen über gelöste Kriminalfälle und Cold Cases aus fast 60 Jahren Aktenzeichen XY. Mittwochs, 18 Uhr, alle 14 Tage - überall, wo es Podcasts gibt.