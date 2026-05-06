Aktenzeichen XY... Ungelöst - Aktenzeichen XY... Ungelöst am 06.05.2026
- True Crime
- Magazin
- informativ
- 06.05.2026
- ZDF
Die aktuelle Sendung behandelt unter anderem die Brandstiftung in einem Mehrfamilienhaus. Zudem präsentiert Rudi Cerne die ersten Kandidaten für den XY‑Preis 2026.
Mord an Assistenzarzt
Ein 39-jähriger Arzt wird vor 26 Jahren brutal aus dem Leben gerissen. Bislang ist der Mörder nicht ermittelt. Doch die Kripo hat den Fall nicht vergessen und ist dem Täter auf der Spur.
Prostituierte getötet
Der Mörder einer Prostituierten lässt am Tatort zwei Kleidungsstücke zurück. Bei deren Untersuchung findet die Polizei interessante Details über ihn heraus.
Nächtlicher Brandanschlag
Brandstiftung in einem Mehrfamilienhaus. Eine Wohnung im ersten Stock steht in Flammen. Einziger Fluchtweg für die Bewohner: Der Sprung aus dem Fenster.
XY-Preis 2026
Zwei Jugendliche hören spät abends Schreie. Sie reagieren sofort und bewahren eine Frau dadurch vor einem Albtraum. Jetzt sind sie die ersten beiden Kandidaten für den XY-Preis.
Unvergessene Verbrechen - Der XY-Podcast
XY-Moderator Rudi Cerne und die Co-Hosts Conny Neumeyer bzw. Nicola Haenisch-Korus sprechen über gelöste Kriminalfälle und Cold Cases aus fast 60 Jahren Aktenzeichen XY. Mittwochs, 18 Uhr, alle 14 Tage - überall, wo es Podcasts gibt.