"Aktenzeichen XY... Ungelöst vom 06. Mai 2026": Rudi Cerne steht im Studio, im Hintergrund ein Bildschirm, auf dem ein Fall der Sendung abgebildet ist.
Aktenzeichen XY... Ungelöst
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Aktenzeichen XY... Ungelöst - Aktenzeichen XY... Ungelöst am 06.05.2026

Aktenzeichen XY... Ungelöst
Aktenzeichen XY... Ungelöst am 06.05.2026
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Aktenzeichen XY... Ungelöst
Aktenzeichen XY... Ungelöst am 06.05.2026

Die aktuelle Sendung behandelt unter anderem die Brandstiftung in einem Mehrfamilienhaus. Zudem präsentiert Rudi Cerne die ersten Kandidaten für den XY‑Preis 2026.

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Die aktuelle Sendung behandelt unter anderem die Brandstiftung in einem Mehrfamilienhaus. Zudem präsentiert Rudi Cerne die ersten Kandidaten für den XY‑Preis 2026.

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Mord an Assistenzarzt
Ein 39-jähriger Arzt wird vor 26 Jahren brutal aus dem Leben gerissen. Bislang ist der Mörder nicht ermittelt. Doch die Kripo hat den Fall nicht vergessen und ist dem Täter auf der Spur.

Prostituierte getötet
Der Mörder einer Prostituierten lässt am Tatort zwei Kleidungsstücke zurück. Bei deren Untersuchung findet die Polizei interessante Details über ihn heraus.

Nächtlicher Brandanschlag
Brandstiftung in einem Mehrfamilienhaus. Eine Wohnung im ersten Stock steht in Flammen. Einziger Fluchtweg für die Bewohner: Der Sprung aus dem Fenster.

XY-Preis 2026
Zwei Jugendliche hören spät abends Schreie. Sie reagieren sofort und bewahren eine Frau dadurch vor einem Albtraum. Jetzt sind sie die ersten beiden Kandidaten für den XY-Preis.

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XY-Moderator Rudi Cerne und die Co-Hosts Conny Neumeyer bzw. Nicola Haenisch-Korus sprechen über gelöste Kriminalfälle und Cold Cases aus fast 60 Jahren Aktenzeichen XY. Mittwochs, 18 Uhr, alle 14 Tage - überall, wo es Podcasts gibt.

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