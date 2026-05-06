Aktenzeichen XY... Ungelöst am 06.05.2026

Mord an Assistenzarzt

Ein 39-jähriger Arzt wird vor 26 Jahren brutal aus dem Leben gerissen. Bislang ist der Mörder nicht ermittelt. Doch die Kripo hat den Fall nicht vergessen und ist dem Täter auf der Spur.



Prostituierte getötet

Der Mörder einer Prostituierten lässt am Tatort zwei Kleidungsstücke zurück. Bei deren Untersuchung findet die Polizei interessante Details über ihn heraus.



Nächtlicher Brandanschlag

Brandstiftung in einem Mehrfamilienhaus. Eine Wohnung im ersten Stock steht in Flammen. Einziger Fluchtweg für die Bewohner: Der Sprung aus dem Fenster.



XY-Preis 2026

Zwei Jugendliche hören spät abends Schreie. Sie reagieren sofort und bewahren eine Frau dadurch vor einem Albtraum. Jetzt sind sie die ersten beiden Kandidaten für den XY-Preis.