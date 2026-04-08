"Aktenzeichen XY... Ungelöst vom 08. April 2026": Rudi Cerne steht im Studio, im Hintergrund ein Bildschirm, auf dem ein Fall der Sendung abgebildet ist.
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Aktenzeichen XY... Ungelöst - Aktenzeichen XY... Ungelöst am 08.04.2026

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Aktenzeichen XY... Ungelöst am 08.04.2026
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In der neuen Ausgabe geht es um Überfälle durch falsche Polizeibeamte sowie um einen Anschlag auf eine Obdachlose. Rudi Cerne und die Kripo hoffen erneut auf wichtige Hinweise der Zuschauer.

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Aktenzeichen XY
Aktenzeichen XY... Ungelöst am 08.04.2026

In der neuen Ausgabe geht es um Überfälle durch falsche Polizeibeamte sowie um einen Anschlag auf eine Obdachlose. Rudi Cerne und die Kripo hoffen erneut auf wichtige Hinweise der Zuschauer.

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Achtung: Falsche Polizei!
Nachts klingelt es an der Tür eines Hauses. Es ist die Steuerfahndung. Oder doch nicht? Als der Hausbesitzer öffnet, kommen ihm schnell Zweifel.

Gefährliches Feuer
Eine obdachlose Frau ist für ihre Wohltätigkeit bekannt: Was sie entbehren kann, verteilt sie unter den Bedürftigen Ihres Viertels. Trotzdem versucht ein Unbekannter, sie zu töten.

Überfall vor Zeugen
Ein Mann verhält sich auffällig vor einem Geschäft. Mehrere Kunden sehen ihn. Er scheint zu warten, aber worauf? Kurz darauf kommt es zum Überfall – doch Zeugen stören die Tat.

Dreister Überfall
Spät abends bekommt ein Mann Besuch. Vor der Tür stehen zwei Männer, angeblich Polizisten. Doch als der Hausherr die Tür öffnet, zeigen die beiden ihr wahres Gesicht.

"Aktenzeichen XY... Ungelöst" kann nach der Ausstrahlung im ZDF gestreamt werden.

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