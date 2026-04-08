Aktenzeichen XY... Ungelöst - Aktenzeichen XY... Ungelöst am 08.04.2026
- True Crime
- Magazin
- informativ
- 08.04.2026
- ZDF
In der neuen Ausgabe geht es um Überfälle durch falsche Polizeibeamte sowie um einen Anschlag auf eine Obdachlose. Rudi Cerne und die Kripo hoffen erneut auf wichtige Hinweise der Zuschauer.
Achtung: Falsche Polizei!
Nachts klingelt es an der Tür eines Hauses. Es ist die Steuerfahndung. Oder doch nicht? Als der Hausbesitzer öffnet, kommen ihm schnell Zweifel.
Gefährliches Feuer
Eine obdachlose Frau ist für ihre Wohltätigkeit bekannt: Was sie entbehren kann, verteilt sie unter den Bedürftigen Ihres Viertels. Trotzdem versucht ein Unbekannter, sie zu töten.
Überfall vor Zeugen
Ein Mann verhält sich auffällig vor einem Geschäft. Mehrere Kunden sehen ihn. Er scheint zu warten, aber worauf? Kurz darauf kommt es zum Überfall – doch Zeugen stören die Tat.
Dreister Überfall
Spät abends bekommt ein Mann Besuch. Vor der Tür stehen zwei Männer, angeblich Polizisten. Doch als der Hausherr die Tür öffnet, zeigen die beiden ihr wahres Gesicht.
"Aktenzeichen XY... Ungelöst" kann nach der Ausstrahlung im ZDF gestreamt werden.
Unvergessene Verbrechen - Der XY-Podcast
XY-Moderator Rudi Cerne und die Co-Hosts Conny Neumeyer bzw. Nicola Haenisch-Korus sprechen über gelöste Kriminalfälle und Cold Cases aus fast 60 Jahren Aktenzeichen XY. Mittwochs, 18 Uhr, alle 14 Tage - überall, wo es Podcasts gibt.