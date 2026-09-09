Aktenzeichen XY... Ungelöst vom 09.09.2026

Traumatische Feier

Eine 7-Jährige ist auf einem Kindergeburtstag eingeladen. Sie entfernt sich kurz von der Gruppe – und läuft zufällig einem Mann in die Arme, der böse Absichten hat.



Von Brücke gestoßen

Ein 15-Jähriger wird lebensgefährlich verletzt unter einer Brücke gefunden. Was zunächst wie ein Unfall wirkte, stellt sich als furchtbares Verbrechen heraus.



Als Paketboten getarnt

Zwei falsche Paketboten verschaffen sich Zutritt zu einem Mietshaus. Ihr Ziel: Sie wollen mit allen Mitteln an das Geld eines 82-Jährigen.



Beim Joggen ermordet

Eine 36-Jährige wird bei ihrer Joggingrunde im Wald getötet. Zeugen sahen vor der Tat einen Mann, der sich auffällig verhielt. Hat er etwas mit dem Verbrechen zu tun?



XY-Preis 2026

Eine Frau in den Fängen eines Liebesbetrügers. Immer wieder schickt sie ihm Geld. Zwei Verkäuferinnen werden auf die Dame aufmerksam und beenden den jahrelangen Betrug.