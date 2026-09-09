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Aktenzeichen XY... Ungelöst - Aktenzeichen XY... Ungelöst vom 09.09.2026
Aktenzeichen XY... Ungelöst
Aktenzeichen XY... Ungelöst vom 09.09.2026
Aktenzeichen XY... Ungelöst vom 09.09.2026
- True Crime
- Magazin
- informativ
- 09.09.2026
- ZDF
Der Mord an einer Joggerin ist einer der ungeklärten Fälle, die in der aktuellen Sendung vorgestellt werden. Rudi Cerne und die Ermittler hoffen auf entscheidende Hinweise der Zuschauer.
Traumatische Feier
Eine 7-Jährige ist auf einem Kindergeburtstag eingeladen. Sie entfernt sich kurz von der Gruppe – und läuft zufällig einem Mann in die Arme, der böse Absichten hat.
Von Brücke gestoßen
Ein 15-Jähriger wird lebensgefährlich verletzt unter einer Brücke gefunden. Was zunächst wie ein Unfall wirkte, stellt sich als furchtbares Verbrechen heraus.
Als Paketboten getarnt
Zwei falsche Paketboten verschaffen sich Zutritt zu einem Mietshaus. Ihr Ziel: Sie wollen mit allen Mitteln an das Geld eines 82-Jährigen.
Beim Joggen ermordet
Eine 36-Jährige wird bei ihrer Joggingrunde im Wald getötet. Zeugen sahen vor der Tat einen Mann, der sich auffällig verhielt. Hat er etwas mit dem Verbrechen zu tun?
XY-Preis 2026
Eine Frau in den Fängen eines Liebesbetrügers. Immer wieder schickt sie ihm Geld. Zwei Verkäuferinnen werden auf die Dame aufmerksam und beenden den jahrelangen Betrug.
Eine 7-Jährige ist auf einem Kindergeburtstag eingeladen. Sie entfernt sich kurz von der Gruppe – und läuft zufällig einem Mann in die Arme, der böse Absichten hat.
Von Brücke gestoßen
Ein 15-Jähriger wird lebensgefährlich verletzt unter einer Brücke gefunden. Was zunächst wie ein Unfall wirkte, stellt sich als furchtbares Verbrechen heraus.
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Zwei falsche Paketboten verschaffen sich Zutritt zu einem Mietshaus. Ihr Ziel: Sie wollen mit allen Mitteln an das Geld eines 82-Jährigen.
Beim Joggen ermordet
Eine 36-Jährige wird bei ihrer Joggingrunde im Wald getötet. Zeugen sahen vor der Tat einen Mann, der sich auffällig verhielt. Hat er etwas mit dem Verbrechen zu tun?
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XY-Moderator Rudi Cerne und die Co-Hosts Conny Neumeyer bzw. Nicola Haenisch-Korus sprechen über gelöste Kriminalfälle und Cold Cases aus fast 60 Jahren Aktenzeichen XY. Mittwochs, 18 Uhr, alle 14 Tage - überall, wo es Podcasts gibt.