Tennis
Tennis

Tennis - ATP-Turnier in Halle: Jannik Sinner gegen Yannick Hanfmann

Tennis
ATP-Turnier in Halle: Jannik Sinner gegen Yannick Hanfmann
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Tennis
ATP-Turnier in Halle: Jannik Sinner gegen Yannick Hanfmann
  • 17.06.2025

ATP-Turnier in Halle/Westfalen: Yannick Hanfmann trifft auf den Weltranglistenersten Jannik Sinner. Kommentar: Aris Donzelli

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Tennis
ATP-Turnier in Halle: Jannik Sinner gegen Yannick Hanfmann
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  • 17.06.2025

ATP-Turnier in Halle/Westfalen: Yannick Hanfmann trifft auf den Weltranglistenersten Jannik Sinner. Kommentar: Aris Donzelli

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