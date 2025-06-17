Tennis - ATP-Turnier in Halle: Jannik Sinner gegen Yannick Hanfmann
Tennis
ATP-Turnier in Halle: Jannik Sinner gegen Yannick Hanfmann
Tennis
ATP-Turnier in Halle: Jannik Sinner gegen Yannick Hanfmann
- 17.06.2025
ATP-Turnier in Halle/Westfalen: Yannick Hanfmann trifft auf den Weltranglistenersten Jannik Sinner. Kommentar: Aris Donzelli
Tennis
ATP-Turnier in Halle: Jannik Sinner gegen Yannick Hanfmann
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- 17.06.2025
ATP-Turnier in Halle/Westfalen: Yannick Hanfmann trifft auf den Weltranglistenersten Jannik Sinner. Kommentar: Aris Donzelli