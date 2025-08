Zehnkampf: Nowak behauptet Führung – Neugebauer schnellster Hürdensprinter

Tim Nowak bestätigt seine starke Form im Zehnkampf: Über die 110 Meter Hürden erzielt er die drittschnellste Zeit des Teilnehmerfeldes und bleibt damit nach sechs Disziplinen an der Spitze der Gesamtwertung.

Schnellster Hürdensprinter ist Leo Neugebauer. Der Olympiazweite von Tokio startet in Bernhausen jedoch nicht im vollständigen Zehnkampf, sondern nutzt einzelne Disziplinen als Formtest für die bevorstehende Weltmeisterschaft. Seine Zeit fließt daher nicht in die Wertung der Mehrkämpfer ein. Den Diskus wirft Nowak als Viertbester über 43, 78 Meter. Er bleibt weiter in Führung.

Siebenkampf: Sprengel dominiert auch im Weitsprung

Im Siebenkampf der Frauen setzt Sandrina Sprengel ihre Erfolgsserie fort. Die 21-Jährige von der LG Steinach-Zollern springt starke 6,42 Meter – die beste Weite aller Teilnehmerinnen – und baut ihre Führung nach fünf Disziplinen weiter aus.

Premiere-Sieg für Brenker im Küstenrudern

Im Küstenrudern ("Coastal Rowing), das bei den Olympischen Spielen 2028 erstmals im Programm ist, gewinnt Laura Brenker das Finale gegen ihre Mainzer Vereinskollegin Anne Kistenpfennig. Die dynamische Variante des Ruderns verlangt nicht nur auf dem Wasser, sondern auch an Land höchste Athletik.

Bei den Männern setzt sich Franz Werner durch. In der spektakulären Disziplin, bei der zunächst zum Boot gesprintet, auf einem Kurs auf dem Wasser gerudert und anschließend ins Ziel gelaufen wird, sichert er sich den Deutschen Meistertitel vor Moritz Wolff.

Bei den Kanuten gewinnt Heidi-Moana Kliemke die deutsche Meisterschaft im Kanadier. Auf Platz zwei Maike Jacob vor Carlotta Loske. Bei den Männern gewinnt Nico Pickert das Finale im Parallelsprint vor Conrad Scheibner. Peter Kretschmer wird Dritter.

Olympiasiegerin Varfolomeev holt Titel

Darja Varfolomeev gewinnt souverän den Mehrkampf bei den Deutschen Meisterschaften der Rhythmischen Sportgymnastik. Mit 120,95 Punkten verweist sie Anastasia Simakova und Viktoria Steinfeld auf die Plätze zwei und drei.