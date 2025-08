Triathlon-Favorit Graf sichert sich Meisterschaft

Beim Startschuss ins Wasser der Triathleten bei den Finals in Dresden zeigt sich Henry Graf sofort in Topform: Der Favorit auf den DM-Titel schwimmt die 750 Meter am schnellsten. Gemeinsam mit Jonas Osterholt und dem Briten Marcus Dey – der allerdings nicht in die DM-Wertung eingeht – setzt er sich früh an die Spitze. Nach dem 20-Kilometer-Radsplit gehen die Verfolger mit 47 Sekunden Rückstand auf die abschließende 5-Kilometer-Laufstrecke.