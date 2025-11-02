Handball Länderspiel Flaggen von Deutschland und Island
  • 02.11.2025

Am Tag des Handballs trifft das deutsche Handball-Nationalteam der Männer in München auf Island. Anwurf 17.15 Uhr. Kommentator: Martin Schneider. In der Pause: Auslosung DFB-Pokal-Achtelfinale.

Am Tag des Handballs trifft das deutsche Handball-Nationalteam der Männer in München auf Island. Anwurf 17.15 Uhr. Kommentator: Martin Schneider. In der Pause: Auslosung DFB-Pokal-Achtelfinale.

Am Tag des Handballs trifft die deutsche Handball-Nationalmannschaft der Männer in Nürnberg auf Island.

Übertragung aus Nürnberg
Kommentator: Martin Schneider
Moderation: Florian Zschiedrich
Experte: Sören Christophersen

In der Pause: Auslosung DFB-Pokal der Männer, Achtelfinale live aus dem Deutschen Fußballmuseum in Dortmund mit Moderatorin Lili Engels

