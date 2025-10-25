Sport
Bahnrad-WM in Chile
- 25.10.2025
Die Bahnrad-WM mit: 4000-Meter-Einzelverfolgung der Männer, Sprint der Frauen, Omnium der Frauen (Punkterennen), Omnium der Männer (Scratch, Temporennen), 1000 Meter Zeitfahren der Frauen, Madison der Frauen, Omnium der Männer (Ausscheidungsfahren).
