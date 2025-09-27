sportstudio live: Radsport - Straße
  • 27.09.2025

Erstmals findet die Radsport-WM in Afrika statt. Das Straßenrennen der Frauen live im Stream.

  • 27.09.2025

Radsport: WM
Straßenrennen Frauen
Übertragung aus
Kigali/Ruanda
Kommentator: Andreas Kürten
Moderation: Florian Zschiedrich
Experte: Marcel Kittel
Expertin: Denise Schindler

Rudern: WM
Zusammenfassung aus
Shanghai/China
Kommentator: Felix Tusche

Rudern bei sportstudio.de: WM aus Shanghai/China mit Kommentator Felix Tusche und Co-Kommentator Hannes Ocik ab 8.00 Uhr im Livestream