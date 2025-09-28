ZDF
Radsport-WM: Straßenrennen der Männer
- 28.09.2025
Erstmals findet die Radsport-WM in Afrika statt. Das Straßenrennen der Männer live im Stream.
- 28.09.2025
Radsport: WM
Straßenrennen Männer
Übertragung aus
Kigali/Ruanda
Kommentator: Andreas Kürten
Moderation: Florian Zschiedrich
Experte: Marcel Kittel
Expertin: Denise Schindler
Rudern: WM
Zusammenfassung aus
Shanghai/China
Kommentator: Felix Tusche
Rudern bei sportstudio.de: WM aus Shanghai/China mit Kommentator Felix Tusche und Co-Kommentator Hannes Ocik ab 8.00 Uhr im Livestream
Volleyball bei sportstudio.de: WM der Männer, Finale in Pasay City/Philippinen mit Kommentator Hermann Valkyser ab 12:30 Uhr im Livestream