sportstudio live: Radsport - Straße - Männer
Sport
ZDF

Sport - Radsport-WM: Straßenrennen der Männer

Sport
Radsport-WM: Straßenrennen der Männer
  • Sport
  • Re-Live
  • herausfordernd
Live schauen
ZDF
Sport
Radsport-WM: Straßenrennen der Männer
  • 28.09.2025

Erstmals findet die Radsport-WM in Afrika statt. Das Straßenrennen der Männer live im Stream.

Live schauen
Sport
Radsport-WM: Straßenrennen der Männer
  • Sport
  • Re-Live
  • herausfordernd
  • 28.09.2025
  • ZDF

Erstmals findet die Radsport-WM in Afrika statt. Das Straßenrennen der Männer live im Stream.

Live schauen

Radsport: WM
Straßenrennen Männer
Übertragung aus
Kigali/Ruanda
Kommentator: Andreas Kürten
Moderation: Florian Zschiedrich
Experte: Marcel Kittel
Expertin: Denise Schindler

Rudern: WM
Zusammenfassung aus
Shanghai/China
Kommentator: Felix Tusche

Rudern bei sportstudio.de: WM aus Shanghai/China mit Kommentator Felix Tusche und Co-Kommentator Hannes Ocik ab 8.00 Uhr im Livestream

Volleyball bei sportstudio.de: WM der Männer, Finale in Pasay City/Philippinen mit Kommentator Hermann Valkyser ab 12:30 Uhr im Livestream