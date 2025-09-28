Rudern
Sport

Sport - Ruder-WM in Shanghai am 28. September

Sport
Ruder-WM in Shanghai am 28. September
  • Sport
  • Re-Live
  • herausfordernd
Live schauen
Sport
Ruder-WM in Shanghai am 28. September
  • 28.09.2025

Vom 21. bis 28. September 2025 finden im chinesischen Shanghai die Ruder-Weltmeisterschaften statt. Live aus dem Shanghai Water Sports Centre, einem der modernsten Wassersportzentren Asiens.

Live schauen
Sport
Ruder-WM in Shanghai am 28. September
  • Sport
  • Re-Live
  • herausfordernd
  • 28.09.2025

Vom 21. bis 28. September 2025 finden im chinesischen Shanghai die Ruder-Weltmeisterschaften statt. Live aus dem Shanghai Water Sports Centre, einem der modernsten Wassersportzentren Asiens.

Live schauen