Der Grieche Emmanouil Karalis reagiert, als er beim Stabhochsprung der Männer beim Leichtathletik-Meeting der Silesia Diamond League im Stadion Slaski in Chorzow, Polen, antritt
  • 19.08.2025

In Abwesenheit von Stabhochsprung-Superstar Armand Duplantis glänzt Emmanouil Karalis beim Diamond-League-Meeting in Lausanne. Der Grieche knackt erneut die Sechs-Meter-Marke.

  • 19.08.2025
