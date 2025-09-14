Jepchirchir holt Marathon-Gold

Mit einem packenden Zielsprint beim Hitze-Marathon von Tokio hat sich Peres Jepchirchir bei den Leichtathletik-Titelkämpfen noch Gold gesichert. Die 31-Jährige setzte sich in einem atemraubenden Finale auf den letzten Metern gegen die Äthiopierin Tigst Assefa durch und sprintetet nach 2:24:43 Stunden ins Ziel - nur zwei Sekunden vor Assefa.

Beide waren nach einem Rennen unter brutalen Bedingungen zusammen ins Nationalstadion eingelaufen, erst dann fiel die Entscheidung - mit dem besseren Ende für die Olympiasiegerin von vor vier Jahren. Bronze ging an Julia Paternain aus Uruguay mit einer Zeit von 2:27:23 Stunden.

Aus für Ingebrigtsen, Farken weiter

Der zweimalige Olympiasieger Jakob Ingebrigtsen ist gescheitert. Der Norweger schied fünf Tage vor seinem 25. Geburtstag im Vorlauf über 1.500 Meter aus. Der Ausnahmeläufer hatte wegen einer Achillessehnenverletzung noch kein Rennen in der Freiluftsaison bestritten. In seinem Vorlauf belegte er in 3:37,84 Minuten nur Platz acht.

Sicher weiter kam der Leipziger Robert Farken. 3:42,06 Minuten reichten in seinem Vorlauf zu Rang zwei und zur Qualifikation fürs Halbfinale, das am Montag (14.30 Uhr deutscher Zeit) stattfindet.

Kuhn im Hammerwurf-Finale

Mit 70,85 Metern qualifizierte sich Kuhn als eine der jüngsten Werferinnen im Feld auf Platz elf für das Hammerwurf-Finale am Montag. "Ich will in erster Linie Spaß haben und meinen U23-Rekord angreifen", sagte die Frankfurterin in Tokio. Ihre Bestmarke liegt bei 72,53 Metern.