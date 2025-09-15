Petros holt Silber im Marathon

Amanal Petros (Hannover) hat bei der Leichtathletik-WM in Tokio die Gold-Sensation auf dramatische Weise nur denkbar knapp verpasst. Der 30-Jährige musste sich nach einem atemraubenden Zielsprint nur dem neuen Weltmeister Alphonce Felix Simbu aus Tansania geschlagen geben, Petros gewann zeitgleich nach 2:09:48 Stunden Silber - die Entscheidung fiel nach der Zielfoto-Auswertung.

Noch nie zuvor in der WM-Geschichte kamen im Marathon der Erste und Zweite zeitgleich ins Ziel. Bronze ging an den Italiener Iliass Aouani (2:09:53).

Hummel locker ins Finale

Hammer-Aufsteiger Merlin Hummel hat bei der Leichtathletik-WM die erste Hürde auf dem Weg zu einer ersehnten Medaille souverän gemeistert. Der deutsche Meister schaffte in der Qualifikation am Montagmorgen in Tokio gleich im ersten Versuch 78,54 m und zog damit ins Finale am Dienstag (14.00 Uhr MESZ/ZDF) ein.

Krause und Meyer im Hindernis-Finale

Mit Gesa Felicitas Krause und Lea Meyer stehen zwei deutsche Läuferinnen bei der Leichtathletik-WM im Finale über die 3000 m Hindernis. Krause lief nach 9:16,76 Minuten auf Platz vier in ihrem Vorlauf und zog damit schon zum siebten Mal in ein WM-Finale ein, Meyer legte ebenfalls als Vorlauf-Vierte nach (9:13,18). Ausgeschieden ist hingegen Krauses Trainingspartnerin Olivia Gürth nach Rang sechs in ihrem Vorlauf (9:15,28).