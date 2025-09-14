Leichtathletik-WM - Spätsession am 2. WM-Wettkampftag
- Sport
- Re-Live
- herausfordernd
- 14.09.2025
Leichtathletik-WM 2025 aus Tokio: Die Spätsession am zweiten Wettkampftag – spannende Vorläufe, Qualifikationen und erste Entscheidungen live dabei!
- Sport
- Re-Live
- herausfordernd
- 14.09.2025
- ZDF
Leichtathletik-WM 2025 aus Tokio: Die Spätsession am zweiten Wettkampftag – spannende Vorläufe, Qualifikationen und erste Entscheidungen live dabei!
Leichtathletik-WM
Übertragung
aus Tokio/Japan
Kommentatoren: Fabian Meseberg, Marc Windgassen
Moderation: Maral Bazargani
ca. 15:35 Uhr
Leichtathletik-WM
Übertragung
aus Tokio/Japan
Kommentatoren: Fabian Meseberg, Marc Windgassen
Moderation: Maral Bazargani
ca. 16:30 Uhr
Triathlon
Ironman-WM der Männer
Zusammenfassung aus
Nizza/Frankreich
Kommentator: Martin Schneider
Moderation: Lena Kesting
Wettbewerbe der Leichtathletik-WM:
400 m Männer, Vorläufe
Hochsprung Männer, Qualifikation
Diskuswurf Frauen, Finale
400 m Frauen, Vorläufe
100 m Frauen, Halbfinals
Weitsprung Frauen, Finale
100 m Männer Halbfinals
1.500 m Frauen, Halbfinals
10.000 m Männer, Finale
100 m Frauen, Finale
100 m Männer, Finale