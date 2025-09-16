ZDF
Leichtathletik-WM - 4. WM-Wettkampftag
Leichtathletik-WM
4. WM-Wettkampftag
- Sport
- Re-Live
- herausfordernd
ZDF
Leichtathletik-WM
4. WM-Wettkampftag
- 16.09.2025
Leichtathletik-WM 2025 aus Tokio: Der vierte WM-Wettkampftag – spannende Vorläufe, Qualifikationen und erste Entscheidungen live dabei!
Leichtathletik-WM
4. WM-Wettkampftag
- Sport
- Re-Live
- herausfordernd
- 16.09.2025
- ZDF
Leichtathletik-WM 2025 aus Tokio: Der vierte WM-Wettkampftag – spannende Vorläufe, Qualifikationen und erste Entscheidungen live dabei!
Übertragung aus Tokio/Japan
Kommentatoren: Fabian Meseberg, Marc Windgassen
Moderation: Maral Bazargani
800 m Männer, Vorläufe
Dreisprung Frauen, Qualifikation
Hochsprung Männer, Finale
110 m Hürden Männer, Halbfinals
Hammerwurf Männer, Finale
400 m Frauen, Halbfinals
400 m Männer, Halbfinals
1500 m Frauen, Finale
110 m Hürden Männer, Finale