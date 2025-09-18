Julian Weber (Deutschland) in Aktion.
Leichtathletik-WM - 6. WM-Wettkampftag mit Speerwuf-Finale

6. WM-Wettkampftag mit Speerwuf-Finale
  • Sport
  • Re-Live
  • herausfordernd
  • 18.09.2025

Leichtathletik-WM 2025 aus Tokio: Der sechste WM-Wettkampftag – spannende Vorläufe, Qualifikationen und Entscheidungen. Mit Speerwerfen der Männer und Stabhochsprung der Frauen.

  • Sport
  • Re-Live
  • herausfordernd
  • 18.09.2025
Übertragung aus Tokio/Japan
Kommentatoren: Fabian Meseberg, Marc Windgassen
Moderation: Maral Bazargani

5000 m Frauen, Vorläufe
Hochsprung Frauen, Qualifikation
Speerwurf Männer, Finale
800 m Frauen, Vorläufe
Dreisprung Frauen, Finale
200 m Männer, Halbfinals
200 m Frauen, Halbfinals
800 m Männer, Halbfinals
400 m Männer, Finale
400 m Frauen, Finale