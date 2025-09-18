ZDF
Leichtathletik-WM - 6. WM-Wettkampftag mit Speerwuf-Finale
Leichtathletik-WM
6. WM-Wettkampftag mit Speerwuf-Finale
- Sport
- Re-Live
- herausfordernd
Leichtathletik-WM 2025 aus Tokio: Der sechste WM-Wettkampftag – spannende Vorläufe, Qualifikationen und Entscheidungen. Mit Speerwerfen der Männer und Stabhochsprung der Frauen.
Übertragung aus Tokio/Japan
Kommentatoren: Fabian Meseberg, Marc Windgassen
Moderation: Maral Bazargani
5000 m Frauen, Vorläufe
Hochsprung Frauen, Qualifikation
Speerwurf Männer, Finale
800 m Frauen, Vorläufe
Dreisprung Frauen, Finale
200 m Männer, Halbfinals
200 m Frauen, Halbfinals
800 m Männer, Halbfinals
400 m Männer, Finale
400 m Frauen, Finale