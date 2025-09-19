ZDF
Leichtathletik-WM - Frühsession am 8. WM-Wettkampftag
Leichtathletik-WM
Frühsession am 8. WM-Wettkampftag
- Sport
- Re-Live
- herausfordernd
Die Frühsession der Leichtathletik-WM, unter anderem mit den Entscheidungen über 20 Kilometer Gehen der Frauen und Männer und den ersten drei Disziplinen im Zehnkampf.
Übertragung aus Tokio/Japan
Kommentatoren: Fabian Meseberg, Marc Windgassen
Moderation: Maral Bazargani
20 km Gehen Frauen, Finale
Diskuswurf Männer, Qualifikation
Zehnkampf Männer, 100 m Männer
20 km Gehen Männer, Finale
Kugelstoß Frauen, Qualifikation
Zehnkampf Männer, Weitsprung
Siebenkampf Frauen, Weitsprung
Zehnkampf Männer, Kugelstoß