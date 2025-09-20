Leichtathletik-WM - Spätsession am 8. WM-Wettkampftag
Leichtathletik-WM 2025 aus Tokio: Die Spätsession am achten Wettkampftag. Vorläufe, Qualifikationen und Entscheidungen live im Stream.
- ZDF
Leichtathletik-WM 2025 aus Tokio: Die Spätsession am achten Wettkampftag. Vorläufe, Qualifikationen und Entscheidungen live im Stream.
Übertragung aus Tokio/Japan
Kommentatoren: Fabian Meseberg, Marc Windgassen
Moderation: Maral Bazargani
Siebenkampf Frauen, Speerwurf
Zehnkampf Männer, Hochsprung
4x400 m Staffel Männer, Vorläufe
Kugelstoß Frauen, Finale
4x400 m Staffel Frauen, Vorläufe
4x100 m Staffel Männer, Vorläufe
4x100 m Staffel Frauen, Vorläufe
Speerwurf Frauen, Finale
Siebenkampf Frauen, 800 m
5000 m Frauen, Finale
Zehnkampf Männer, 400 m
800 m Männer, Finale
