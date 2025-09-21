SailGP - Highspeedrennen

Deutscher Sieg beim SailGP: So lief das Finale

Das deutsche Rennboot schafft es bei der SailGP-Station auf dem Genfer See erstmals ins Finale und gewinnt dieses. Die Entscheidung kommentiert von Nils Kaben.