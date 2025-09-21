SailGP-„Jagdszene“ mit den Team aus Deutschland, der Schweiz und Neuseeland
SailGP - Highspeedrennen

SailGP - Highspeedrennen - Deutscher Sieg beim SailGP: So lief das Finale

SailGP - Highspeedrennen
Deutscher Sieg beim SailGP: So lief das Finale
  • Sport
  • Re-Live
  • herausfordernd
Abspielen
SailGP - Highspeedrennen
Deutscher Sieg beim SailGP: So lief das Finale
  • 21.09.2025

Das deutsche Rennboot schafft es bei der SailGP-Station auf dem Genfer See erstmals ins Finale und gewinnt dieses. Die Entscheidung kommentiert von Nils Kaben.

Abspielen
SailGP - Highspeedrennen
Deutscher Sieg beim SailGP: So lief das Finale
  • Sport
  • Re-Live
  • herausfordernd
  • 21.09.2025

Das deutsche Rennboot schafft es bei der SailGP-Station auf dem Genfer See erstmals ins Finale und gewinnt dieses. Die Entscheidung kommentiert von Nils Kaben.

Abspielen