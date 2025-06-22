Tennis
Tennis

Tennis - ATP-Turnier in Halle, Finale: Krawietz/Pütz - Vavassori/Bolelli

Tennis
ATP-Turnier in Halle, Finale: Krawietz/Pütz - Vavassori/Bolelli
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Tennis
ATP-Turnier in Halle, Finale: Krawietz/Pütz - Vavassori/Bolelli
  • 22.06.2025

ATP-Turnier in Halle/Westfalen: Das Doppel-Finale Kevin Krawietz/Tim Pütz gegen Andrea Vavassori (Italien)/Simone Bolelli (Italien) live im Stream. Kommentator: Aris Donzelli.

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Tennis
ATP-Turnier in Halle, Finale: Krawietz/Pütz - Vavassori/Bolelli
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  • 22.06.2025

ATP-Turnier in Halle/Westfalen: Das Doppel-Finale Kevin Krawietz/Tim Pütz gegen Andrea Vavassori (Italien)/Simone Bolelli (Italien) live im Stream. Kommentator: Aris Donzelli.

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