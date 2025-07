Die deutschen Fußballerinnen haben das Endspiel bei der Europameisterschaft in der Schweiz verpasst. Die DFB-Auswahl verlor im Halbfinale in Zürich nach Verlängerung 0:1 (0:0, 0:0) gegen Spanien. Die Weltmeisterinnen treffen im Finale am Sonntag in Basel auf die Titelverteidigerinnen aus England. Für die Entscheidung sorgte Aitana Bonmatí mit ihrem Treffer in der 113. Minute.

Bühl hat frühe Führung auf dem Fuß

Nach einem der vielen langen Pässe von Torhüterin Ann-Katrin Berger verfehlte Klara Bühl das Tor (8.). Auf der anderen Seite gelang es lange gut, Spanien aus der Gefahrenzone zu halten. Nach einem Fehler von Franziska Kett war Berger gegen Torjägerin Esther González zur Stelle (21.). Spanien hatte mehr Ballbesitz, aber wenig Tempo. Anders das DFB-Team nach Balleroberungen.

So fand Carlotta Wamser die durchgestartete Sturmspitze Giovanna Hoffmann, die jedoch aus abseitsverdächtiger Position vorbeischoss (31.). Erst in der Schlussphase der ersten Halbzeit zeigte Spanien mit den Weltfußballerinnen Bonmatí und Alexia Putellas seine Klasse. Kapitänin Irene Paredes traf per Kopf den Pfosten (42.). Berger musste mehrmals retten, unter anderem stark gegen ihre Klubkollegin González (45.+1).

DFB-Team befreit sich aus Spaniens Dauerdruck

Nach dem Seitenwechsel wurde das Spiel zerfahrener, Bühl (63.) hatte eine seltene Gelegenheit. Beide Mannschaften wagten kaum mehr etwas. Die hochgelobte spanische Offensive fand keine Mittel gegen die klug sortierte und aufopferungsvoll schuftende deutsche Defensive. Bühl war die auffälligste Offensivkraft und setzte einen Freistoß knapp neben das Gehäuse (85.).

Einen abgefälschten Schuss der eingewechselten Selina Cerci entschärfte Torhüterin Cata Coll mit großer Mühe, im Nachfassen vergab Wamser (90.+4). Weltfußballerin Aitana Bonmatí (113.) zerstörte die Hoffnungen von Bundestrainer Christian Wück in der Verlängerung nach einem Torhüterinnenfehler von Berger.

Die Aufstellungen:

Deutschland: Berger - Wamser, Kleinherne (97. Lohmann), Knaak, Kett - Minge, Senß (114. Schüller), Däbritz (64. Dallmann), Brand, Bühl - Hoffmann (86. Cerci)

Trainer: Christian Wück

Spanien: Cata Coll - Ona Batlle, Paredes, Maria Mendez, Olga - Aitana, Patri, Alexia - Mariona (103. Martin-Prieto), Esther (68. Paralluelo), Pina (77. Athenea)

Trainerin: Montserrat Tomé

Schiedsrichterin: Edina Alves Batista (Brasilien)