das aktuelle sportstudio - das aktuelle sportstudio am 13. Dezember 2025
Mit der Fußball-Bundesliga und dem Topspiel Bayer Leverkusen gegen Köln. Studiogäste: Christopher Trimmel und Lisa Heiseler von Union Berlin. Moderation: Katrin Müller-Hohenstein.
- Sport
- Show
- unterhaltsam
- 13.12.2025
- ZDF
Fußball: Bundesliga, 14. Spieltag
Abendspiel:
Bayer Leverkusen - 1. FC Köln
Eintr. Frankfurt – FC Augsburg
Bor. M'gladbach – VfL Wolfsburg
FC St. Pauli – 1. FC Heidenheim
TSG Hoffenheim – Hamburger SV
Fußball: Zweite Liga, 16. Spieltag
Hannover 96 – VfL Bochum
1. FC Magdeburg – Holstein Kiel
Karlsruher SC – SC Paderborn
Bielefeld – 1. FC K'lautern
Gast: Lisa Heiseler
1. FC Union Berlin
Gast: Christopher Trimmel
1. FC Union Berlin
Stab
- Moderation - Katrin Müller-Hohenstein