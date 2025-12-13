das aktuelle sportstudio: Alle Tore von Leverkusen gegen Köln
Mit der Fußball-Bundesliga und dem Topspiel Bayer Leverkusen gegen Köln. Studiogäste: Christopher Trimmel und Lisa Heiseler von Union Berlin. Moderation: Katrin Müller-Hohenstein.

Mit der Fußball-Bundesliga und dem Topspiel Bayer Leverkusen gegen Köln. Studiogäste: Christopher Trimmel und Lisa Heiseler von Union Berlin. Moderation: Katrin Müller-Hohenstein.

Fußball: Bundesliga, 14. Spieltag
Abendspiel:
Bayer Leverkusen - 1. FC Köln

Eintr. Frankfurt – FC Augsburg
Bor. M'gladbach – VfL Wolfsburg
FC St. Pauli – 1. FC Heidenheim
TSG Hoffenheim – Hamburger SV

Fußball: Zweite Liga, 16. Spieltag
Hannover 96 – VfL Bochum

1. FC Magdeburg – Holstein Kiel
Karlsruher SC – SC Paderborn
Bielefeld – 1. FC K'lautern

Gast: Lisa Heiseler
1. FC Union Berlin

Gast: Christopher Trimmel
1. FC Union Berlin

Stab

  • Moderation - Katrin Müller-Hohenstein

