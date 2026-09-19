das aktuelle sportstudio - das aktuelle sportstudio am 19. September 2026
Die Fußball-Bundesliga mit dem Abendspiel VfB Stuttgart - Borussia Dortmund. Studiogast ist André Henning, Bundestrainer der deutschen Hockey-Männer.
- Sport
- Show
- unterhaltsam
- 19.09.2026
- ZDF
Die Fußball-Bundesliga mit dem Abendspiel VfB Stuttgart - Borussia Dortmund. Studiogast ist André Henning, Bundestrainer der deutschen Hockey-Männer.
Abendspiel:
VfB Stuttgart – Bor. Dortmund
Eintr. Frankfurt – SC Freiburg
Bor. M'gladbach – 1. FSV Mainz 05
Hamburger SV – 1. FC Köln
Werder Bremen – FC Augsburg
Fußball: Zweite Liga, 6. Spieltag
Abendspiel:
Dynamo Dresden – Hertha BSC
1.FC K'lautern – Braunschweig
Karlsruher SC – 1. FC Nürnberg
Holstein Kiel – VfL Osnabrück
Studiogast: André Henning
Bundestrainer der deutschen Hockeynationalmannschaft der Herren
Stab
- Moderation - Katrin Müller-Hohenstein