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das aktuelle sportstudio - das aktuelle sportstudio am 19. September 2026

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Die Fußball-Bundesliga mit dem Abendspiel VfB Stuttgart - Borussia Dortmund. Studiogast ist André Henning, Bundestrainer der deutschen Hockey-Männer.

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Die Fußball-Bundesliga mit dem Abendspiel VfB Stuttgart - Borussia Dortmund. Studiogast ist André Henning, Bundestrainer der deutschen Hockey-Männer.

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das aktuelle sportstudio: Alle Tore von Stuttgart - BVB
Fußball-Bundesliga, 4. Spieltag
Abendspiel:
VfB Stuttgart – Bor. Dortmund

Eintr. Frankfurt – SC Freiburg
Bor. M'gladbach – 1. FSV Mainz 05
Hamburger SV – 1. FC Köln
Werder Bremen – FC Augsburg

Fußball: Zweite Liga, 6. Spieltag
Abendspiel:
Dynamo Dresden – Hertha BSC

1.FC K'lautern – Braunschweig
Karlsruher SC – 1. FC Nürnberg
Holstein Kiel – VfL Osnabrück

Studiogast: André Henning
Bundestrainer der deutschen Hockeynationalmannschaft der Herren

Stab

  • Moderation - Katrin Müller-Hohenstein
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