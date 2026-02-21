das aktuelle sportstudio - das aktuelle sportstudio am 21. Februar 2026
Mit der Bundesliga und dem Abendspiel RB Leipzig - Borussia Dortmund. Dazu die Olympischen Winterspiele. Zu Gast im Studio: Die Olympiasieger Julia Taubitz und Philipp Raimund.
- Sport
- Show
- unterhaltsam
- 21.02.2026
- ZDF
Mit der Bundesliga und dem Abendspiel RB Leipzig - Borussia Dortmund. Dazu die Olympischen Winterspiele. Zu Gast im Studio: Die Olympiasieger Julia Taubitz und Philipp Raimund.
Fußball: Bundesliga, 23. Spieltag
Abendspiel:
RB Leipzig – Bor. Dortmund
Bayern München – Eintr. Frankfurt
VfL Wolfsburg – FC Augsburg
Union Berlin – Bayer Leverkusen
1. FC Köln – TSG Hoffenheim
Fußball: Zweite Liga, 23. Spieltag
Abendspiel:
FC Schalke 04 – 1. FC Magdeburg
SV Elversberg – Braunschweig
Karlsruher SC – Holstein Kiel
Darmstadt 98 – Düsseldorf
Gast: Julia Taubitz
Deutsche Rennrodlerin
Gast: Philipp Raimund
Deutscher Skispringer
Stab
- Moderation - Sven Voss