das aktuelle sportstudio am 21. Februar 2026

das aktuelle sportstudio am 21. Februar 2026
Mit der Bundesliga und dem Abendspiel RB Leipzig - Borussia Dortmund. Dazu die Olympischen Winterspiele. Zu Gast im Studio: Die Olympiasieger Julia Taubitz und Philipp Raimund.

Mit der Bundesliga und dem Abendspiel RB Leipzig - Borussia Dortmund. Dazu die Olympischen Winterspiele. Zu Gast im Studio: Die Olympiasieger Julia Taubitz und Philipp Raimund.

Fußball: Bundesliga, 23. Spieltag
Abendspiel:
RB Leipzig – Bor. Dortmund

Bayern München – Eintr. Frankfurt
VfL Wolfsburg – FC Augsburg
Union Berlin – Bayer Leverkusen
1. FC Köln – TSG Hoffenheim

Fußball: Zweite Liga, 23. Spieltag
Abendspiel:
FC Schalke 04 – 1. FC Magdeburg

SV Elversberg – Braunschweig
Karlsruher SC – Holstein Kiel
Darmstadt 98 – Düsseldorf

Gast: Julia Taubitz
Deutsche Rennrodlerin

Gast: Philipp Raimund
Deutscher Skispringer

Stab

  • Moderation - Sven Voss

