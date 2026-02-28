Live
ZDF
das aktuelle sportstudio - das aktuelle sportstudio am 28. Februar 2026
das aktuelle sportstudio
das aktuelle sportstudio am 28. Februar 2026
Live
ZDF
das aktuelle sportstudio
das aktuelle sportstudio am 28. Februar 2026
Die Fußball-Bundesliga mit dem Top-Spiel Borussia Dortmund - Bayern München. Studiogast ist Big-Wave-Surfer Sebastian Steudtner.
das aktuelle sportstudio am 28. Februar 2026
- Sport
- Show
- unterhaltsam
- 28.02.2026
- ZDF
Die Fußball-Bundesliga mit dem Top-Spiel Borussia Dortmund - Bayern München. Studiogast ist Big-Wave-Surfer Sebastian Steudtner.
Fußball: Bundesliga, 24. Spieltag
Abendspiel:
Bor. Dortmund – Bayern München
Bayer Leverkusen – 1. FSV Mainz 05
Werder Bremen – 1. FC Heidenheim
Bor. M'gladbach – Union Berlin
TSG Hoffenheim – FC St. Pauli
Fußball: Zweite Liga, 24. Spieltag
Abendspiel:
Greuther Fürth – FC Schalke 04
Holstein Kiel – SV Elversberg
1.FC K'lautern – SC Paderborn
Bielefeld – Hannover 96
Gast:
Sebastian Steudtner - Big-Wave-Surfer
Stab
- Moderation - Jochen Breyer
Ähnliche Inhalte entdecken