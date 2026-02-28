das aktuelle sportstudio: Alle Tore von Dortmund gegen Bayern
das aktuelle sportstudio am 28. Februar 2026

das aktuelle sportstudio am 28. Februar 2026
das aktuelle sportstudio am 28. Februar 2026

Die Fußball-Bundesliga mit dem Top-Spiel Borussia Dortmund - Bayern München. Studiogast ist Big-Wave-Surfer Sebastian Steudtner.

das aktuelle sportstudio am 28. Februar 2026

Die Fußball-Bundesliga mit dem Top-Spiel Borussia Dortmund - Bayern München. Studiogast ist Big-Wave-Surfer Sebastian Steudtner.

Fußball: Bundesliga, 24. Spieltag
Abendspiel:
Bor. Dortmund – Bayern München

Bayer Leverkusen – 1. FSV Mainz 05
Werder Bremen – 1. FC Heidenheim
Bor. M'gladbach – Union Berlin
TSG Hoffenheim – FC St. Pauli

Fußball: Zweite Liga, 24. Spieltag
Abendspiel:
Greuther Fürth – FC Schalke 04

Holstein Kiel – SV Elversberg
1.FC K'lautern – SC Paderborn
Bielefeld – Hannover 96

Gast:
Sebastian Steudtner - Big-Wave-Surfer

Stab

  • Moderation - Jochen Breyer

