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das aktuelle sportstudio - das aktuelle sportstudio am 29. August 2026

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das aktuelle sportstudio am 29. August 2026

Der erste Spieltag der Fußball-Bundesliga mit dem Abendspiel Borussia Dortmund - Hamburger SV. Studiogäste: Marie Gülich (3x3-Basketballspielerin), Ralf Kettemann, Trainer des SC Paderborn.

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Der erste Spieltag der Fußball-Bundesliga mit dem Abendspiel Borussia Dortmund - Hamburger SV. Studiogäste: Marie Gülich (3x3-Basketballspielerin), Ralf Kettemann, Trainer des SC Paderborn.

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das aktuelle sportstudio: Alle Tore von Borussia Dortmund gegen HSV
Studiogast: Marie Gülich
Basketballspielerin

Studiogast: Ralf Kettemann
Trainer SC Paderborn

Fußball-Bundesliga, 1. Spieltag
Abendspiel:
Bor. Dortmund – Hamburger SV

SV Elversberg – Bayer Leverkusen
RB Leipzig – Bor. M'gladbach
1. FSV Mainz 05 – SC Paderborn
Union Berlin – Eintr. Frankfurt

FB BL: 1. FC Köln – TSG Hoffenheim

Fußball: Zweite Liga, 3. Spieltag
Abendspiel:
1.FC Nürnberg – Bielefeld

1.FC Heidenheim – Dynamo Dresden
Karlsruher SC – VfL Wolfsburg
Energie Cottbus – Greuther Fürth

Stab

  • Moderation - Jochen Breyer
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