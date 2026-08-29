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das aktuelle sportstudio - das aktuelle sportstudio am 29. August 2026
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das aktuelle sportstudio am 29. August 2026
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das aktuelle sportstudio am 29. August 2026
Der erste Spieltag der Fußball-Bundesliga mit dem Abendspiel Borussia Dortmund - Hamburger SV. Studiogäste: Marie Gülich (3x3-Basketballspielerin), Ralf Kettemann, Trainer des SC Paderborn.
das aktuelle sportstudio am 29. August 2026
- Sport
- Show
- unterhaltsam
- 29.08.2026
- ZDF
Der erste Spieltag der Fußball-Bundesliga mit dem Abendspiel Borussia Dortmund - Hamburger SV. Studiogäste: Marie Gülich (3x3-Basketballspielerin), Ralf Kettemann, Trainer des SC Paderborn.
Studiogast: Marie Gülich
Basketballspielerin
Studiogast: Ralf Kettemann
Trainer SC Paderborn
Fußball-Bundesliga, 1. Spieltag
Abendspiel:
Bor. Dortmund – Hamburger SV
SV Elversberg – Bayer Leverkusen
RB Leipzig – Bor. M'gladbach
1. FSV Mainz 05 – SC Paderborn
Union Berlin – Eintr. Frankfurt
FB BL: 1. FC Köln – TSG Hoffenheim
Fußball: Zweite Liga, 3. Spieltag
Abendspiel:
1.FC Nürnberg – Bielefeld
1.FC Heidenheim – Dynamo Dresden
Karlsruher SC – VfL Wolfsburg
Energie Cottbus – Greuther Fürth
Basketballspielerin
Studiogast: Ralf Kettemann
Trainer SC Paderborn
Fußball-Bundesliga, 1. Spieltag
Abendspiel:
Bor. Dortmund – Hamburger SV
SV Elversberg – Bayer Leverkusen
RB Leipzig – Bor. M'gladbach
1. FSV Mainz 05 – SC Paderborn
Union Berlin – Eintr. Frankfurt
FB BL: 1. FC Köln – TSG Hoffenheim
Fußball: Zweite Liga, 3. Spieltag
Abendspiel:
1.FC Nürnberg – Bielefeld
1.FC Heidenheim – Dynamo Dresden
Karlsruher SC – VfL Wolfsburg
Energie Cottbus – Greuther Fürth
Stab
- Moderation - Jochen Breyer
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