Live
ZDF
das aktuelle sportstudio - Exklusive Highlights von Leipzig - Frankfurt
das aktuelle sportstudio
Exklusive Highlights von Leipzig - Frankfurt
Live
ZDF
das aktuelle sportstudio
Exklusive Highlights von Leipzig - Frankfurt
"das aktuelle sportstudio" mit den Highlights des Bundesliga-Topspiels Leipzig gegen Frankfurt und den Nachmittagsspielen. Zu Gast: Kölns Trainer Lukas Kwasniok.
Exklusive Highlights von Leipzig - Frankfurt
- Sport
- Show
- unterhaltsam
- 06.12.2025
- ZDF
"das aktuelle sportstudio" mit den Highlights des Bundesliga-Topspiels Leipzig gegen Frankfurt und den Nachmittagsspielen. Zu Gast: Kölns Trainer Lukas Kwasniok.
Fußball Bundesliga, 13. Spieltag
Abendspiel:
RB Leipzig – Eintr. Frankfurt
VfB Stuttgart – Bayern München
VfL Wolfsburg – Union Berlin
FC Augsburg – Bayer Leverkusen
1. FC Heidenheim – SC Freiburg
1. FC Köln – FC St. Pauli
Fußball: Zweite Liga, 15. Spieltag
Darmstadt 98 – Karlsruher SC
VfL Bochum – Bielefeld
SC Paderborn – SV Elversberg
1.FC K'lautern – Dynamo Dresden
Gast: Lukas Kwasniok
Trainer 1. FC Köln
Stab
- Moderation - Sven Voss
Ähnliche Inhalte entdecken