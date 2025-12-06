Sven Voss im aktuellen sportstudio
Exklusive Highlights von Leipzig - Frankfurt
"das aktuelle sportstudio" mit den Highlights des Bundesliga-Topspiels Leipzig gegen Frankfurt und den Nachmittagsspielen. Zu Gast: Kölns Trainer Lukas Kwasniok.

"das aktuelle sportstudio" mit den Highlights des Bundesliga-Topspiels Leipzig gegen Frankfurt und den Nachmittagsspielen. Zu Gast: Kölns Trainer Lukas Kwasniok.

Fußball Bundesliga, 13. Spieltag
Abendspiel:
RB Leipzig – Eintr. Frankfurt

VfB Stuttgart – Bayern München
VfL Wolfsburg – Union Berlin
FC Augsburg – Bayer Leverkusen
1. FC Heidenheim – SC Freiburg
1. FC Köln – FC St. Pauli

Fußball: Zweite Liga, 15. Spieltag
Darmstadt 98 – Karlsruher SC

VfL Bochum – Bielefeld
SC Paderborn – SV Elversberg
1.FC K'lautern – Dynamo Dresden

Gast: Lukas Kwasniok
Trainer 1. FC Köln

Stab

  • Moderation - Sven Voss

