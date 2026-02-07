das aktuelle sportstudio: Alle Tore von Borussia Mönchengladbach gegen Bayer Leverkusen
Die Fußball-Bundesliga mit dem Abendspiel Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen. Studiogäste sind Handball-Nationalspieler Julian Köster und Bundestrainer Alfred Gislason.

Fußball: Bundesliga, 21. Spieltag
Abendspiel:
Bor. M'gladbach - Leverkusen

SC Freiburg – Werder Bremen
1. FSV Mainz 05 – FC Augsburg
VfL Wolfsburg – Bor. Dortmund
FC St. Pauli – VfB Stuttgart
1. FC Heidenheim – Hamburger SV

Fußball: Zweite Liga, 21. Spieltag
Abendspiel:
Darmstadt 98 – 1. FC K'lautern

SV Elversberg – Hertha BSC
SC Paderborn – 1. FC Nürnberg
FC Schalke 04 – Dynamo Dresden

Gäste:
Julian Köster - deutscher Handballspieler & Alfred Gislason Trainer der dt. Handballnationalmannschaft

