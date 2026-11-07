das aktuelle sportstudio
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ZDF

das aktuelle sportstudio - das aktuelle sportstudio am 7. November 2026

das aktuelle sportstudio
das aktuelle sportstudio am 7. November 2026
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Live
ZDF
das aktuelle sportstudio
das aktuelle sportstudio am 7. November 2026

"das aktuelle sportstudio" berichtet von den Spielen der 1. Bundesliga, zeigt Ausschnitte des Abendspiels als Free-TV-Premiere und den Sport des Tages. Nicht fehlen darf die Torwand.

Verfügbar bis

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das aktuelle sportstudio
das aktuelle sportstudio am 7. November 2026

"das aktuelle sportstudio" berichtet von den Spielen der 1. Bundesliga, zeigt Ausschnitte des Abendspiels als Free-TV-Premiere und den Sport des Tages. Nicht fehlen darf die Torwand.

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Verfügbar bis

das aktuelle sportstudio am 7. November 2026.
Fußball-Bundesliga, 9. Spieltag
Abendspiel:
VfB Stuttgart – Werder Bremen

Bor. Dortmund – SV Elversberg
RB Leipzig – FC Augsburg
1. FSV Mainz 05 – Bayern München
SC Paderborn – Eintr. Frankfurt

Fußball: Zweite Liga, 11. Spieltag
Abendspiel:
Hertha BSC - VfL Wolfsburg

1.FC Nürnberg – Darmstadt 98
Holstein Kiel – Bielefeld
VfL Osnabrück – 1. FC K'lautern

Studiogast:
Nahuel Noll - Fußballtorwart beim SC Paderborn 07

Stab

  • Moderation - Jochen Breyer
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