das aktuelle sportstudio - das aktuelle sportstudio am 7. November 2026
"das aktuelle sportstudio" berichtet von den Spielen der 1. Bundesliga, zeigt Ausschnitte des Abendspiels als Free-TV-Premiere und den Sport des Tages. Nicht fehlen darf die Torwand.
Verfügbar bis
- Sport
- Show
- unterhaltsam
- 07.11.2026
- ZDF
"das aktuelle sportstudio" berichtet von den Spielen der 1. Bundesliga, zeigt Ausschnitte des Abendspiels als Free-TV-Premiere und den Sport des Tages. Nicht fehlen darf die Torwand.
Verfügbar bis
Abendspiel:
VfB Stuttgart – Werder Bremen
Bor. Dortmund – SV Elversberg
RB Leipzig – FC Augsburg
1. FSV Mainz 05 – Bayern München
SC Paderborn – Eintr. Frankfurt
Fußball: Zweite Liga, 11. Spieltag
Abendspiel:
Hertha BSC - VfL Wolfsburg
1.FC Nürnberg – Darmstadt 98
Holstein Kiel – Bielefeld
VfL Osnabrück – 1. FC K'lautern
Studiogast:
Nahuel Noll - Fußballtorwart beim SC Paderborn 07
Stab
- Moderation - Jochen Breyer