das aktuelle sportstudio: Alle Tore von Wolfsburg - Bayern
das aktuelle sportstudio
Live
ZDF

das aktuelle sportstudio - das aktuelle sportstudio am 9. Mai 2026

das aktuelle sportstudio
das aktuelle sportstudio am 9. Mai 2026
Abspielen
Live
ZDF
das aktuelle sportstudio
das aktuelle sportstudio am 9. Mai 2026

Die Fußball-Bundesliga mit dem Abendspiel VfL Wolfsburg gegen den FC Bayern München. Studiogast ist Antonio Nusa, Offensivspieler bei RB Leipzig. Die Sendung beginnt um 23 Uhr!

Abspielen
das aktuelle sportstudio
das aktuelle sportstudio am 9. Mai 2026

Die Fußball-Bundesliga mit dem Abendspiel VfL Wolfsburg gegen den FC Bayern München. Studiogast ist Antonio Nusa, Offensivspieler bei RB Leipzig. Die Sendung beginnt um 23 Uhr!

Abspielen

Fußball: Bundesliga, 33. Spieltag
Abendspiel:
Bor. Dortmund – Eintr. Frankfurt

RB Leipzig – FC St. Pauli
VfB Stuttgart – Bayer Leverkusen
FC Augsburg – Bor. M'gladbach
TSG Hoffenheim – Werder Bremen

Fußball: Zweite Liga, 33.Spieltag
Abendspiel:
1. FC Nürnberg – FC Schalke 04

Holstein Kiel – 1. FC Magdeburg
VfL Bochum – Hannover 96
Braunschweig – Dynamo Dresden

Studiogast: Antonio Nusa
Fußballspieler bei RB Leipzig

Stab

  • Moderation - Sven Voss

Ähnliche Inhalte entdecken
SportShowunterhaltsamdas aktuelle sportstudio