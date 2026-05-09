das aktuelle sportstudio - das aktuelle sportstudio am 9. Mai 2026
Die Fußball-Bundesliga mit dem Abendspiel VfL Wolfsburg gegen den FC Bayern München. Studiogast ist Antonio Nusa, Offensivspieler bei RB Leipzig. Die Sendung beginnt um 23 Uhr!
- Sport
- Show
- unterhaltsam
- 09.05.2026
- ZDF
Die Fußball-Bundesliga mit dem Abendspiel VfL Wolfsburg gegen den FC Bayern München. Studiogast ist Antonio Nusa, Offensivspieler bei RB Leipzig. Die Sendung beginnt um 23 Uhr!
Fußball: Bundesliga, 33. Spieltag
Abendspiel:
Bor. Dortmund – Eintr. Frankfurt
RB Leipzig – FC St. Pauli
VfB Stuttgart – Bayer Leverkusen
FC Augsburg – Bor. M'gladbach
TSG Hoffenheim – Werder Bremen
Fußball: Zweite Liga, 33.Spieltag
Abendspiel:
1. FC Nürnberg – FC Schalke 04
Holstein Kiel – 1. FC Magdeburg
VfL Bochum – Hannover 96
Braunschweig – Dynamo Dresden
Studiogast: Antonio Nusa
Fußballspieler bei RB Leipzig
Stab
- Moderation - Sven Voss