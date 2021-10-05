World Wide Wohnzimmer

Erkennst DU den Song? (mit Montez)

05.10.2021

Mit "Auf & Ab" stürmte Montez bis an die Spitze der Charts - heute will er seinen Höhenflug fortsetzen! Du willst in die Show? Dann schreib' Lieblingssong, guten Grund und dein kreatives Gastgeschenk in die Kommentare!