Live
ZDF
Sportler des Jahres - Die Gala live im Stream
Sportler des Jahres
Die Gala live im Stream
Live
ZDF
Sportler des Jahres
Die Gala live im Stream
Wer gewinnt den begehrten Preis? Live im Stream: Die Gala zu Ehren der Sportler des Jahres 2025 aus Baden-Baden. Moderation: Lena Kesting und Sven Voss.
Die Gala live im Stream
- Sport
- Show
- unterhaltsam
- 21.12.2025
- ZDF
Wer gewinnt den begehrten Preis? Live im Stream: Die Gala zu Ehren der Sportler des Jahres 2025 aus Baden-Baden. Moderation: Lena Kesting und Sven Voss.