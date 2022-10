Deutscher Zukunftspreis 2022

Die Nominierungen für den Deutschen Zukunftspreis 2022, den Preis des Bundespräsidenten für Technik und Innovation, wurden heute in München bekanntgegeben. Die drei Teams kommen aus Thüringen, Baden-Württemberg sowie aus Bayern/Hamburg. Der jährlich vergebene Preis wird zum 26. Mal verliehen und ist mit 250.000 Euro dotiert.



Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier würdigt damit Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler, Ingenieurinnen und Ingenieure, die mit exzellenter Grundlagen- und Spitzenforschung Innovationen auf Feldern erzielen, die für unsere Gesellschaft von zentraler Bedeutung sind und die das Potenzial haben, auch wirtschaftlich erfolgreich zu sein.



Am 26. Oktober entscheidet die Jury über die diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger. Der Bundespräsident überreicht den Deutschen Zukunftspreis 2022 am Abend desselben Tages bei einer in der ZDF-Mediathek live übertragenen Preisverleihung an das Gewinnerteam.