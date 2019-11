Process Mining – Schlüsseltechnologie für die Zukunft der Arbeit

Die Basis für die neuartige Technik legten die drei Nominierten als Studenten an der TU München: Im Rahmen eines Beratungsprojekts für den Bayerischen Rundfunk entwickelten sie einen ersten Prototyp. Nach dem erfolgreichen Abschluss des Projekts entwickelte das Team das Konzept des Process Mining weiter zu einem umfassenden Werkzeug, das rasch auf großes Interesse in der Industrie stieß. Das führte 2011 zur Gründung von Celonis. Inzwischen beschäftigt das Unternehmen 700 Mitarbeiter an zehn Standorten in Europa und den USA. Der Umsatz wächst Jahr für Jahr mit dreistelligen Prozentzahlen, womit Celonis eines der am schnellsten expandierenden IT-Unternehmen der Welt ist. Ein geschätzter Marktwert von über einer Milliarde US-Dollar macht die junge Firma zudem zu einem – in Deutschland seltenen – „Einhorn“. Der Kundenkreis umfasst mehr als 600 Unternehmen, darunter etliche namhafte Konzerne wie Bayer, BMW, Deutsche Telekom, Siemens und Vodafone. Insgesamt arbeiten über 22200.000 Nutzer mit der Celonis-Software. Um die Entwicklung des Systems weiter voranzutreiben, schafft das Team bei Celonis ständig neue Innovationen. Dazu hat das Unternehmen nicht nur eine eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung, sondern auch ein breites Netzwerk von Partnern aus Wirtschaft und Wissenschaft geschaffen. Celonis besitzt drei Patente für technische Neuerungen, rund ein Dutzend weitere Schutzrechte sind beantragt. Das Potenzial von Process Mining für die Optimierung digitaler Geschäftsprozesse und die Gestaltung des digitalen Wandels ist enorm. Experten sehen darin eine mögliche neue Schlüsseltechnologie für Industrie und Behörden. Sie verringert Wartezeiten bei Kunden und verbessert das Kundenerlebnis, senkt Kosten bei Unternehmen, steigert die Produktivität und damit auch die Zufriedenheit der Mitarbeiter – und kann sogar Leben retten: etwa in Notaufnahmestationen, wo sich damit eine reibungslose und zügige Patientenversorgung sicherstellen lässt.