Cannabis – zwischen Horror und Heilung

Cannabis hat ein natürliches Pendant in unserem Körper: die Endo-Cannabinoide. Für sie gibt es Rezeptoren im gesamten Körper. Von den Cannabinoid-Rezeptoren 1, kurz CB1, gibt es besonders viele im Gehirn. Zum Beispiel in jenen Regionen, die das Kurzzeitgedächtnis, die Motorik, Emotionen, den Appetit oder das Schmerzempfinden regulieren. Bei Stress besteht im Körper beispielsweise ein stoffliches Ungleichgewicht, an den Synapsen werden viele Neurotransmitter ausgeschüttet. Die Endo-Cannabinoide schützen unser Gehirn vor Überaktivität und halten es in einem stofflichen Gleichgewicht. Sie setzen sich an die passenden Rezeptoren und regulieren somit die Aktivität der Nervenzellen. Sie wirken quasi wie eine Bremse.

Genau hier mischt sich aber THC ein. Denn, wie die körpereigenen Cannabinoide, bindet es an dieselben Rezeptoren. Und verändert hier, ohne äußeren Grund, deren Aktivität. In vielen Teilen des Gehirns stört die Droge dadurch die normale Funktion der Nervenzellen. Ein Übertragungswirrwarr entsteht. Welche Auswirkungen dies im Gehirn hat, hängt oft von der individuellen emotionalen Disposition ab.