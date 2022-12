Ideen für die Zukunft – Die Natur als Vorbild

Das Wissen der Welt für immer zu speichern ist schwieriger, als man denkt. Schrift auf Stein überdauert mehrere Tausend Jahre, Papier hält nur mehrere Hundert. Um die Daten der ganzen Welt zu speichern, braucht es digitale Medien. Aber gerade sie haben eine extrem kurze Lebensdauer. CDs, Festplatten und USB-Sticks funktionieren oft schon nach wenigen Jahren nicht mehr. Zwei Chemiker wollen dieses Problem nun lösen. Der Datenspeicher der Zukunft existiert seit Jahrmilliarden - mit dem ältesten Code der Welt. Es ist der Speicher der Erbinformation – die DNA. Die Idee der Chemiker: Sie wollen Computertechnik mit Biologie verbinden. Wenn man Informationen digital speichert, verwendet man dazu Einsen und Nullen. Sie übersetzen den digitalen Code - die Einsen und Nullen – nun in die vier Buchstaben des Lebens: A C T G – die Basenpaare des Genoms. So lassen sich Informationen, beispielsweise ein ganzes Buch, in einem DNA-Strang konservieren. Um die DNA zu schützen, wird sie in winzige Glaskügelchen gegeben. Die Forscher setzen die DNA in den Glaskügelchen hohen Temperaturen aus, um so lange Lagerungszeiten im Zeitraffer simulieren. Das Ergebnis: Die DNA - und somit auch die Information darin – haben die Belastung unbeschadet überstanden. Der Code lässt sich wieder vollständig auslesen und in die ursprüngliche Information – das Buch - zurückübersetzen. Die Dimensionen sind beeindruckend: In nur vier Milligramm DNA lassen sich so viele Daten speichern, wie alle momentan verfügbaren Filme auf YouTube – also 800 TB!

