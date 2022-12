Nie wieder Pandemie?!

Fledermäuse gelten als Überträger von Viren. Der Schutz ihres natürlichen Lebensraums kann das Risiko einer neuen Pandemie minimieren.

Quelle: Georama TV Production

Seit den 1970er Jahren grassiert in Afrika ein Virus mit Pandemie-Potential: das Ebola-Virus. Eine Infektion verläuft oft tödlich. Mehrere Epidemien in Zentralafrika haben bereits tausende Menschenleben gekostet. Die Auswertung von Satellitendaten zeigt, dass die Ausbrüche in den Regionen stattfinden, in denen der Verlust von Wäldern hoch ist. Doch wie kann Waldrodung zur Ausbreitung der Viren beitragen?

Auch in Kenia ist ein Großteil der ursprünglichen Wälder verschwunden. Noch gab es hier keinen Ebola-Fall, doch Forschende sind in Sorge, dass sich das ändern könnte. Sie haben ein bestimmtes Tier im Verdacht, das Virus übertragen zu können – die Bulldoggfledermaus. Wenn sich ihr Verdacht erhärtet, wäre das ein Alarmzeichen. Denn: verlieren die Fledermäuse ihren natürlichen Lebensraum, suchen sie Unterschlupf in der Nähe von Menschen.