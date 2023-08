52.000 Nerze in Spanien, 600 Seelöwen an der Küste Perus, zahlreiche Robben und drei Grizzlybären in den USA, die Liste der von der Vogelgrippe betroffenen Säugetiere wird immer länger. Aber auch mehrere Menschen haben sich seit Anfang des Jahres angesteckt, mit milden Verläufen. Eine Übertragung von Mensch zu Mensch wurde bisher nicht nachgewiesen. Die Forscher des Tierseucheninstituts des Bundes arbeiten seit Jahren an einem Impfstoff. Sie sind beunruhigt: Das Virus mutiere so schnell, dass man es in Laboren kaum mehr charakterisieren könne.