Besser arbeiten – besser leben

Im Inselparadies Portugals gehören sie zu den rund 9000 digitalen Nomaden, die dort ihre neue Heimat gefunden haben.



Die Zeiten, in denen Arbeitnehmer von der Ausbildung bis zur Rente im selben Betrieb bleiben, sind für die meisten Branchen lange vorbei. Die Digitalisierung schafft völlig neue und flexible Jobs. Diese Entwicklung bietet auch die Chance, alte Pfade zu verlassen. Margarethe Honisch wagt den Sprung in die Selbstständigkeit als digitaler Finanzcoach für junge Frauen. Und Anke Grezella will mit Anfang 50 beruflich noch mal neu durchstarten.



Trotz vieler positiver Perspektiven – auf dem Arbeitsmarkt der Zukunft wird eine gute Ausbildung noch wichtiger. Doch die hängt oft vom familiären Bildungsniveau ab. Besonders Menschen aus sozialen Brennpunkten haben es schwer, den Einstieg in die moderne Arbeitswelt zu schaffen. Im Ruhrgebiet will eine junge Wissenschaftlerin das in einem bundesweit einmaligen Projekt nun ändern. Mut macht ihr das Beispiel eines ehemaligen Flüchtlings aus Sri Lanka, der jetzt in Bremen als Herzchirurg arbeitet – auch dank intensiver Förderung eines früheren Lehrers.



Digitalisierung und künstliche Intelligenz sorgen dafür, dass viele Jobs aussterben. Schon in wenigen Jahrzehnten könnten 1,6 Millionen Vollzeitstellen überflüssig werden. Geht uns also bald die Arbeit aus? Oder beginnt ein "War for Talents"? Wie arbeiten wir im Jahr 2030?