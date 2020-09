Geraubte Schätze und eine falsche Liebe

Böse Überraschung am frühen Morgen: Der Stellplatz vor der Haustür ist plötzlich leer und der geliebte Wohnwagen verschwunden. Die eingefleischten Camper sind entsetzt. Doch sie sind nicht die einzigen Betroffenen. Immer häufiger stehen Campingmobile im Fokus von Diebesbanden, die hoch professionell agieren. Gibt es eine Chance, die Caravans wieder aufzuspüren?



Eine Million Euro Falschgeld soll in München in Umlauf kommen. Eine Größenordnung, die die Ermittler vom LKA in Alarmbereitschaft versetzt. Sie müssen dringend verhindern, dass die Blüten im Zahlungsverkehr landen. "Terra Xpress" zeigt, wie die Jagd nach den Betrügern eine überraschende Wendung nehmen kann.