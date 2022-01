Lockruf des Nordens

Vor circa zehn Jahren beschließen zwei junge deutsche Frauen, in Schweden zu bleiben und ein eigenes Unternehmen aufzubauen: In Lappland, nahe dem Polarkreis wollen sie Husky-Touren anbieten. Mit viel Arbeit und Liebe bauen sich die Lebensgefährtinnen eine Existenz im hohen Norden auf. 2020 wollen sie zusätzlich mit einer eigenen Herberge so richtig durchstarten - da kommt Corona. Innerhalb einer Woche bricht alles zusammen. Sie müssen Insolvenz anmelden. Doch mit unbändiger Energie und tatkräftiger Unterstützung von Freunden und Nachbarn finden sie Wege aus der Krise.



Die junge schwedische Biologin Hanna Nordström befindet sich auf einer Recherchereise durch Lappland. Ihr Ziel ist die Gegend rund um Kiruna. Dort befindet sich das größte Eisenerz-Bergwerk der Welt. Sie möchte herausfinden, wie sich die Anwesenheit von Menschen und Industrie auf die natürlichen Gewässer der Gegend auswirkt.



Thomas Golz möchte für seine Elch- und Rentier-Farm in der Uckermark zwei Tiere aus dem schwedischen Lappland für die Nachzucht holen. Eine Reise, die ihm sehr viel bedeutet, denn er trifft auch Freunde wieder, die dem indigenen Volk der Sami angehören. Traditionell kümmern sie sich um die letzten wilden Rentierherden in den Weiten des Nordens.