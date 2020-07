Neustart auf der Alm und Gefahr unterm Gipfelkreuz Dreiteilige Erlebnisreise

Familie Birk erfüllt sich einen Traum. Sie übernimmt kurz entschlossen die Bewirtschaftung einer Alpe und will ganzjährig oben in den Bergen wohnen. Ohne Fußballverein und ohne nette Nachbarn, die mal vorbeischauen. Schnell wird klar: Das Leben in der neuen Heimat kann nur gelingen, wenn alle mit anpacken. Könnte ihr Traum schon bald zum Albtraum werden?



Manche Urlauber unterschätzen die Gefahren in den Alpen. Zwei Teenager können von der Bergwacht Grainau in letzter Minute gerettet werden. Mit Turnschuhen und leichtem Gepäck haben sie eine Wanderung auf die Zugspitze gemacht, die eher etwas für Bergsteiger ist. Statt Karte haben sie sich dabei auf eine Navigations-App verlassen.